Headless-Cat

Добрый день!
С вами Onetwos, если Вы обратились ко мне Вы можете быть уверены в трех неотъемлемых вещах:
1. Тщательное планирование всего проекта.
2. Выполнение заказа в указанное Вами время.
3. В качестве конечной работы.
Буду рад профессионально и качественно выполнить Ваш заказ.
Мои навыки и опыт:
• Вёрстка сайтов с использованием HTML5 и CSS3.
• Вёрстка статических сайтов.
• Навыки работы с Gulp.
• Опыт написания Ajax-запросов.
• Разработка с применением Bootstrap.
• Использование библиотеки JQuery.
• Создания сайтов на CMS WordPress, Joomla, Drupal.
• Опыт создания StyleKit Layers.
• Создание landing page
• Использование препроцессоров Less, Sass.
• Создание дизайна сайта c помощью Adobe XD CC.
• Создание векторных иконок и логотипов.
С уважением Onetwos!