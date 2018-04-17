Headless-Cat

<Onetwos/>

﻿﻿Добрый день!

С вами Onetwos, если Вы обратились ко мне Вы можете быть уверены в трех неотъемлемых вещах:

1. Тщательное планирование всего проекта.

2. Выполнение заказа в указанное Вами время.

3. В качестве конечной работы.

Буду рад профессионально и качественно выполнить Ваш заказ.

Мои навыки и опыт:

• Вёрстка сайтов с использованием HTML5 и CSS3.

• Вёрстка статических сайтов.

• Навыки работы с Gulp.

• Опыт написания Ajax-запросов.

• Разработка с применением Bootstrap.

• Использование библиотеки JQuery.

• Создания сайтов на CMS WordPress, Joomla, Drupal.

• Опыт создания StyleKit Layers.

• Создание landing page

• Использование препроцессоров Less, Sass.

• Создание дизайна сайта c помощью Adobe XD CC.

• Создание векторных иконок и логотипов.

С уважением Onetwos!