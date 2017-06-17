Помогу Вам в части дизайна.Имею 5 лет опыта за спиной в программе Photoshop.

Заказывайте все что нужно, сделаю быстро и по небольшой цене.

Я школьник, и пока-что лето я решил немного подзаработать буду рад если вы обратитесь ко мне.

Мой VK: https://vk.com/id141503108

Мой скайп: [email protected]

Номер телефона: 89207697138

Почта: [email protected]

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Жду ваших заказов.

Прайс:

Шапка для YouTube 2D - 50 рублей. (В течении дня)

Шапка для YouTube 3D - 100 рублей. (В течении полтора дня)

Аватарка для YouTube 2D - 25 рублей. (В течении дня)

Аватарка для Yotube 3D - 50 рублей. (В течении полтора дня)

Шапка в группе VK - 75 рублей. (В течении дня)

Аватарка в группе VK - 40 рублей. (В течении дня)