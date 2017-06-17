Заказывайте все что нужно, сделаю быстро и по небольшой цене.
Я школьник, и пока-что лето я решил немного подзаработать буду рад если вы обратитесь ко мне.
Мой VK: https://vk.com/id141503108
Мой скайп: [email protected]
Номер телефона: 89207697138
Почта: [email protected]
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Жду ваших заказов.
Прайс:
Шапка для YouTube 2D - 50 рублей. (В течении дня)
Шапка для YouTube 3D - 100 рублей. (В течении полтора дня)
Аватарка для YouTube 2D - 25 рублей. (В течении дня)
Аватарка для Yotube 3D - 50 рублей. (В течении полтора дня)
Шапка в группе VK - 75 рублей. (В течении дня)
Аватарка в группе VK - 40 рублей. (В течении дня)
- Делаю баннеры для YouTube каналов и групп в VK.131 просмотр