Все что угодно для работодателей)
Обучаюсь в колледже на дизайнера, умею работать в таких программах, как: Adobe Photoshop, Illustrator , Crorel Draw , MS Flash, Page Maker, quarkxpress , Auto Cad, MS Office.
Восновном работаю в PS И Corel, легко обучаюсь,, если надо, могу освоить и другие программы.
На данный момент уже знаю основы HTML языка, собираюсь учить CSS
Портфолио
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Дизайн интерфейсов и игр
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#587
Наружная реклама
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Баннеры
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#3712
Логотипы и Знаки
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Обработка фотографий
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Дизайн сайтов
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#5411