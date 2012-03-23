Все что угодно для работодателей)

Обучаюсь в колледже на дизайнера, умею работать в таких программах, как: Adobe Photoshop, Illustrator , Crorel Draw , MS Flash, Page Maker, quarkxpress , Auto Cad, MS Office.

Восновном работаю в PS И Corel, легко обучаюсь,, если надо, могу освоить и другие программы.

На данный момент уже знаю основы HTML языка, собираюсь учить CSS