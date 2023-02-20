Hearrtbrreakeerr

Наталья HearrtbrreakeerrHearrtbrreakeerr
22 годаБеларусь/Минск
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Меня зовут Наталья. Я специалист по созданию стильных и удобных сайтов для малого и среднего бизнеса. Опыт в сайтах более 1 года.
Помогу повысить узнаваемость бренда и увеличу конверсию продаж на 30% за счет премиального дизайна и грамотной упаковки преимуществ продукта/услуги.
При разработке дизайна ориентируюсь на привычные UX-паттерны и визуальные тенденции. Создаю чистый, минималистичный, лаконичный дизайн.
С моими работами вы можете ознакомиться по ссылке: https://www.behance.net/kassirova
Заинтересованы в сотрудничестве - свяжитесь со мной:
Телеграмм: https://t.me/kassirova_n
Электронная почта: [email protected]
Я против войны в Украине!