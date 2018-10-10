Ищу full stack разработчика, без посредников, на проект с долгосрочной поддержкой, от года и больше. 1.Необходимо написать сервис по поиску единомышленников/партнёров. Нужен чат между пользователями. Нужно сделать хотя бы MVP для старта, ...
- Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Имеется рабочий личный кабинет. Нужны правки и доработки пару страниц. Ничего сложного. Front=php+html+css Back=Phalcon Связь телеграм.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Имеется партнёркая программа (регистрация, авторизация, личный кабинет) нужно доработать пару моментов. Написано всё на backend Nodejs - Koa.js, frontend Vue.js. Пишите свой телеграм, только тот ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый день! На сайт (only html) нужно добавить интерактивную карту (image map) и внести пару изменений в меню. Телеграм или вайбер. Оплачу на карту. СпасибоВеб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Нужен человек с хорошим опытом для создания личного кабинета для сайта. Регистрация, авторизация и вывод информации. Сам сайт сделан на html, js + JSON. И второй момент ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! В мобильное приложение на две платформы (android/iOS) нужно добавить VOIP функции на основе libtgvoip. С уважением.Мобильные приложениянет заявокЗакрыт7 лет назад