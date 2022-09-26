UI/UX Проектирование и дизайн сайтов
Привет, меня зовут Руслан и я разрабатываю профессиональные сайты уже более 10 лет. Работал в различных студиях Минска, Москвы и Нью-Йорка.
Выполнено более 600 проектов под ключ. Участие в разработке более 800 сайтов.
Опыт в проектировании, дизайне и верстке более 10 лет.
Опыт руководителя высоконагруженных интернет-проектов.
Полное понимание процесса от проектирования и разработки до продвижения в ТОП поиска и лидогенерации.
Комплексная разработка продающих лэндингов и сайтов под ключ.
Разработка мультиязычных сайтов и порталов.
Поисковое продвижение и контекстная реклама.
Гарантия увеличения продаж и узнаваемости бренда.
Обращайтесь, сделаем отлично!
Я против войны в Украине!
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