Web Solutions
HedgecodeTeam - это группа молодых профессиональных веб-программистов и разработчиков. За нашей спиной многолетний опыт, а перед нами огромное количество интересной работы. Мы с уважением относимся к каждому проекту, предложенному Вами, и не без должного интузиазма, помогаем воплотить Вашу идею в полноценный механизм. Наша команда готова рассматривать, как долгосрочное, так и кратковременное сотрудничество.
Наши услуги:
- HTML & HTML5
- CSS
- Web Design
- JavaScript & JQuery
- MySQL
- PHP
- WordPress, Bootstrap, Drupal, Joomla, Opencart
- MVC
Если у Вас имеются вопросы или предложения, можете связаться с нами по электронной почте: [email protected].
С уважением.
HedgecodeTeam.