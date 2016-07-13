Web Solutions

HedgecodeTeam - это группа молодых профессиональных веб-программистов и разработчиков. За нашей спиной многолетний опыт, а перед нами огромное количество интересной работы. Мы с уважением относимся к каждому проекту, предложенному Вами, и не без должного интузиазма, помогаем воплотить Вашу идею в полноценный механизм. Наша команда готова рассматривать, как долгосрочное, так и кратковременное сотрудничество.

Наши услуги:

- HTML & HTML5

- CSS

- Web Design

- JavaScript & JQuery

- MySQL

- PHP

- WordPress, Bootstrap, Drupal, Joomla, Opencart

- MVC

Если у Вас имеются вопросы или предложения, можете связаться с нами по электронной почте: [email protected].

С уважением.

HedgecodeTeam.