Предыдущая работа: Аналитик фармацевтической кампании (удаленно). Переработка отчетных документов и их систематизация. Сотрудник call-центра (русский, английский). Переводчик английского языка. Документовед. Педагог высшей школы (кафедра международных отношений и международного права).

Основные навыки: Знание английского языка. Работа в Microsoft Office (Word, Exel, Power Point). Аналитика. Написание статей. Открыта к освоению новых навыков и умений. Ответственность. Эмпатия. Деликатность. Трудолюбие.