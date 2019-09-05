WEB-разработчик (HTML-верстка, создание сайтов на Wordpress)
HTML4.01‚ HTML5, CSS2.1‚ CSS3, Less, JavaScript‚ jQuery.
- идентичность макету (pixel perfect);
- блочная вёрстка;
- семантический (логически структурированный) код;
- вёрстка в соответствии со стандартами W3C;
- вендорные префиксы;
- кроссбраузерность;
- работа со спрайтами;
- навыки работы в Photoshop;
- внимательность к: структуре кода‚ комментариям‚ названию классов‚ структурной организации css файлов‚ их сборки‚ структурной организации картинок.
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Портфолио
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