Heidel

Татьяна Heidel

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
WEB-разработчик (HTML-верстка, создание сайтов на Wordpress)

HTML4.01‚ HTML5, CSS2.1‚ CSS3, Less, JavaScript‚ jQuery.

- идентичность макету (pixel perfect);

- блочная вёрстка;

- семантический (логически структурированный) код;

- вёрстка в соответствии со стандартами W3C;

- вендорные префиксы;

- кроссбраузерность;

- работа со спрайтами;

- навыки работы в Photoshop;

- внимательность к: структуре кода‚ комментариям‚ названию классов‚ структурной организации css файлов‚ их сборки‚ структурной организации картинок.

Портфолио