Корректор, копирайтер, модератор

Казакова Елена Олеговна

Женщина, 22 года, родилась 18 августа 1991

+7 (906) 083--9-0--30 — желаемый способ связи

[email protected]

Проживает: Москва, м. Отрадное

Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия

Не готова к переезду, готова к редким командировкам

Желаемая должность и зарплата

Корректор, модератор сайта, копирайтер

Полная занятость, удаленная работа

Опыт работы —1 год 5 месяцев

Радио Марафон

—

Ведущий трансляций

- проведение трансляций спортивных матчей

МФК "Газпром-Югра"

mfkgazprom-ugra.ru/

Корректор

- вычитка текстов статей, исправление ошибок в орфографии и пунктуации

- корректировка интервью

Женское дело

— Розничная торговля

Специалист по выкладке товара на сайте

-принять товар

-присвоить артикул

-выложить артикулы на сайте

-художественно описать товар

КонсультантПлюс

Москва, www.consultant.ru/wanted/vacancy/ — Услуги для бизнеса

Корректор

Вычитка текстов, считка, исправление орфографических и пунктуационных ошибок.

Высшее образование

Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ)

Историко-филологический, Филолог (новейшая русская литература, творческое письмо)

Ключевые навыки

Русский — родной

Английский — читаю профессиональную литературу

Испанский — базовые знания

Французский — базовые знания

Дополнительная информация

Профессиональные навыки:

Художественный перевод с английского языка

Расшифровка и корректировка интервью

Проверка текстов на наличие ошибок

Рецензирование

Компьютерные навыки:

Работа с пакетом MS Office (Word, Excel, PowerPoint) ;

Работа с пакетом Adobe (Acrobat)

Базовые знания программ Adobe Photoshop и DreamWeaver ;

Внесение контента на сайт

Личные качества: пунктуальность, ответственность, отзывчивость, грамотный русский язык, способность к быстрому обучению.