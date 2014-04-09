Казакова Елена Олеговна
Женщина, 22 года, родилась 18 августа 1991
+7 (906) 083--9-0--30 — желаемый способ связи
Проживает: Москва, м. Отрадное
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Не готова к переезду, готова к редким командировкам
Желаемая должность и зарплата
Корректор, модератор сайта, копирайтер
Полная занятость, удаленная работа
Опыт работы —1 год 5 месяцев
Радио Марафон
—
Ведущий трансляций
- проведение трансляций спортивных матчей
МФК "Газпром-Югра"
Корректор
- вычитка текстов статей, исправление ошибок в орфографии и пунктуации
- корректировка интервью
Женское дело
— Розничная торговля
Специалист по выкладке товара на сайте
-принять товар
-присвоить артикул
-выложить артикулы на сайте
-художественно описать товар
КонсультантПлюс
Москва, www.consultant.ru/wanted/vacancy/ — Услуги для бизнеса
Корректор
Вычитка текстов, считка, исправление орфографических и пунктуационных ошибок.
Высшее образование
Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ)
Историко-филологический, Филолог (новейшая русская литература, творческое письмо)
Ключевые навыки
Русский — родной
Английский — читаю профессиональную литературу
Испанский — базовые знания
Французский — базовые знания
Дополнительная информация
Профессиональные навыки:
Художественный перевод с английского языка
Расшифровка и корректировка интервью
Проверка текстов на наличие ошибок
Рецензирование
Компьютерные навыки:
Работа с пакетом MS Office (Word, Excel, PowerPoint) ;
Работа с пакетом Adobe (Acrobat)
Базовые знания программ Adobe Photoshop и DreamWeaver ;
Внесение контента на сайт
Личные качества: пунктуальность, ответственность, отзывчивость, грамотный русский язык, способность к быстрому обучению.