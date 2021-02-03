Иллюстрации и портреты, дизайн по индивидуальному заказу
Всем привет !
Я иллюстратор и дизайнер вот уже 6 лет🔥
Для Вас могу предложить , создание :
Портретов
Открыток
Календарей
Наклеек
Концепт арты
✏ Разработку персонажа
Рекламную продукцию
(Логотипы, визитки, упаковку и пр.)
Так же я создаю уникальные иллюстрации для оформления книг в формате диджитал арт, темы и техники абсолютно разнообразны - главное , чтобы Вы остались довольны : начиная от фантастических фантазийных иллюстраций и заканчивая серьёзными работами , затрагивающими проблемы окружающей природы и общества.
Буду рада сотрудничеству! 🥳
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