Иллюстрации и портреты, дизайн по индивидуальному заказу

Всем привет !

Я иллюстратор и дизайнер вот уже 6 лет🔥

Для Вас могу предложить , создание :

‍ Портретов

 Открыток

 Календарей

 Наклеек

 Концепт арты

✏ Разработку персонажа

 Рекламную продукцию

(Логотипы, визитки, упаковку и пр.)

Так же я создаю уникальные иллюстрации для оформления книг в формате диджитал арт, темы и техники абсолютно разнообразны - главное , чтобы Вы остались довольны : начиная от фантастических фантазийных иллюстраций и заканчивая серьёзными работами , затрагивающими проблемы окружающей природы и общества.

Буду рада сотрудничеству! 🥳