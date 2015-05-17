Подбор персонала. Рекрутер

НАВЫКИ:

- рекрутмент: топ-менеджмент, линейный персонал в сфере IT, FMСG, консалтинг, банковское дело, ресторанный и гостиничный бизнес и т.д.

- адаптация персонала;

- мотивация персонала (геймификация);

- оценка персонала;

- развитие персонала;

- тимбилдинг;

- кадровое делопроизвдсво.

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:

Активная жизненная позиция, коммуникабельность, ответственность, стрессоустойчивость, умение работать в команде, способность быстро обучаться, нацеленность на результат.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Разработка и внедрение систем: подбора, адаптации, аттестации, обучения и оценки персонала;

Знание: трудового законодательства (Украина, РФ); кадрового делопроизводства; основ рекрутинга; методики «Оценка 360 градусов»; рынка тренинговых услуг Украины и России; технологии продаж; программы 1С версия 8.2.«Предприятие»; основ экономики, организации производства и труда, менеджмента, маркетинга.

Сотрудничество с иностранной компанией HR Power (http://www.hrpower.ee/) по подбору персонала: охранники СБ кораблей (Индийский океан, Красное море), главный врач (Афганистан, Ирак); Сотрудничество с российской компанией Экопорт.ру (http://www.ecoport.ru/) – подбор копирайтеров, администратора интернет-сайта и руководителя.