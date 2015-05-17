НАВЫКИ:
- рекрутмент: топ-менеджмент, линейный персонал в сфере IT, FMСG, консалтинг, банковское дело, ресторанный и гостиничный бизнес и т.д.
- адаптация персонала;
- мотивация персонала (геймификация);
- оценка персонала;
- развитие персонала;
- тимбилдинг;
- кадровое делопроизвдсво.
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:
Активная жизненная позиция, коммуникабельность, ответственность, стрессоустойчивость, умение работать в команде, способность быстро обучаться, нацеленность на результат.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Разработка и внедрение систем: подбора, адаптации, аттестации, обучения и оценки персонала;
Знание: трудового законодательства (Украина, РФ); кадрового делопроизводства; основ рекрутинга; методики «Оценка 360 градусов»; рынка тренинговых услуг Украины и России; технологии продаж; программы 1С версия 8.2.«Предприятие»; основ экономики, организации производства и труда, менеджмента, маркетинга.
Сотрудничество с иностранной компанией HR Power (http://www.hrpower.ee/) по подбору персонала: охранники СБ кораблей (Индийский океан, Красное море), главный врач (Афганистан, Ирак); Сотрудничество с российской компанией Экопорт.ру (http://www.ecoport.ru/) – подбор копирайтеров, администратора интернет-сайта и руководителя.