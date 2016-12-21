Обработка фотографий / Верстка / Видеомонтаж

Я предлагаю следующие виды услуг:

1. Обработка изображений:

- обработка фотографий;

- ретуширование;

- цветокоррекция;

- фотомонтаж,

- обтравка.

Не смотря на то, что на сайте я новичок, хочу сказать: Я ОЧЕНЬ люблю обрабатывать фотографии.

Делаю это постоянно всем друзьям и знакомым, иногда беру фотографии просто с сети и обрабатываю их.

Люблю Photoshop и вообще всю линейку Adobe-вских программ. Постоянно изучаю что-то новое и совершенствуюсь. В моем арсенале, для фотографий: Photoshop (работаю в СС), Lightroom, иногда ACDSee.

2. Верстка журналов, книг:

С легкостью выполню верстку книги (с картинками и без), а также возьмусь за более серьезные работы – такие как научные журналы с большим количеством картинок, формул и таблиц и статей на английском языке. Для верстки текста использую InDesign CC.

P.S. Являюсь техническим редактором (а по сути верстальщиком) научного химического журнала (более подробно – в личку), номер которого готовлю к выпуску.

3. Работа с видео:

Сделаю красивое слайд-шоу, с наложением музыки, переходами и простыми эффектами (не After Effects, а в модуле Adobe Premiere).

Так же могу обработать ваше видео: обрезка/создание переходов/эффектов/наложение или удаление музыки.

4. Сделаю красивую презентацию в Microsoft PowerPoint.