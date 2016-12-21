Я предлагаю следующие виды услуг:
1. Обработка изображений:
- обработка фотографий;
- ретуширование;
- цветокоррекция;
- фотомонтаж,
- обтравка.
Не смотря на то, что на сайте я новичок, хочу сказать: Я ОЧЕНЬ люблю обрабатывать фотографии.
Делаю это постоянно всем друзьям и знакомым, иногда беру фотографии просто с сети и обрабатываю их.
Люблю Photoshop и вообще всю линейку Adobe-вских программ. Постоянно изучаю что-то новое и совершенствуюсь. В моем арсенале, для фотографий: Photoshop (работаю в СС), Lightroom, иногда ACDSee.
2. Верстка журналов, книг:
С легкостью выполню верстку книги (с картинками и без), а также возьмусь за более серьезные работы – такие как научные журналы с большим количеством картинок, формул и таблиц и статей на английском языке. Для верстки текста использую InDesign CC.
P.S. Являюсь техническим редактором (а по сути верстальщиком) научного химического журнала (более подробно – в личку), номер которого готовлю к выпуску.
3. Работа с видео:
Сделаю красивое слайд-шоу, с наложением музыки, переходами и простыми эффектами (не After Effects, а в модуле Adobe Premiere).
Так же могу обработать ваше видео: обрезка/создание переходов/эффектов/наложение или удаление музыки.
4. Сделаю красивую презентацию в Microsoft PowerPoint.
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