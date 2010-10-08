HelenHarwood

Копирайтинг

Контактная информация:

Фамилия, имя, отчество: Деревянко Елена Юрьевна.¬

Дата рождения: 18.07.1984

Пол: женский.

Регион проживания: Украина.

Образование

Уровень образования: высшее.

Основное образование: Сентябрь/2001 – Май/2006

Запорожский национальный университет (ЗНУ), факультет журналистики, специальность – журналистика.

Образовательно-квалификационный уровень: специалист.

Профессиональный опыт:

2006-2007 IdeGroup Search manager, leads generation, работа с зарубежными сайтами.

Поиск и систематизация информации и контактов. Оформление

информационных запросов посредством e-mail.

Генерация списков потенциальных клиентов.

Работа с перспективными клиентами.

2007- Sun City Менеджер по недвижимости, IT-менеджер.

Работа с клиентами. Весь спектр работы по поддержанию и наполнению сайта.