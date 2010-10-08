HelenHarwood

Контактная информация:
Фамилия, имя, отчество: Деревянко Елена Юрьевна.¬
Дата рождения: 18.07.1984
Пол: женский.
Регион проживания: Украина.
Образование
Уровень образования: высшее.
Основное образование: Сентябрь/2001 – Май/2006
Запорожский национальный университет (ЗНУ), факультет журналистики, специальность – журналистика.
Образовательно-квалификационный уровень: специалист.
Профессиональный опыт:
2006-2007 IdeGroup Search manager, leads generation, работа с зарубежными сайтами.
Поиск и систематизация информации и контактов. Оформление
информационных запросов посредством e-mail.
Генерация списков потенциальных клиентов.
Работа с перспективными клиентами.
2007- Sun City Менеджер по недвижимости, IT-менеджер.
Работа с клиентами. Весь спектр работы по поддержанию и наполнению сайта.