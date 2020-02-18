Набор текста. Читабельный почерк!

Наберу текст в формате word, excel. Перенабираю с любого формата, даже с рукописи.Стоимость услуг: (А4, Times New Roman, 14 шрифт, 1.5 интервал) 1. Набор текста с печатного источника - 7 грн./стр. 2. Набор текста со сканированного источника и со скриншота - 10 грн./стр. 3. Набор текста с рукописного источника - 15 грн./стр.Читабельный почерк!Напишу/перепишу от руки Ваши конспекты, рефераты, доклады, с Вашей информацией в печатном или рукописном виде, 9грн страница А4. (от 20 страниц)Все расходные материалы приобретает заказчик.