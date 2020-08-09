HelenYouSayAll

О себе:
- высшее педагогическое образование (магистр, преподаватель английского, немецкого
языков);
- устный и письменный переводчик с/на английский язык;
- основатель и руководитель центра обучения и переводов YouSay All.
Опыт:
9 лет - преподаватель технического английского в техникуме и корпоративный преподаватель английского на предприятиях своего
города;
5 лет - переводчик письменный и устный на металлургическом заводе, сейчас работаю переводчиком в IT компании;
2 года - занимаюсь озвучиванием на английском языке(фриланс);
2 года - занимаюсь созданием авторских обучающих видео-курсов по английскому языку.
Навыки и умения:
- перевод текстов, инструкций, "хэлпов", писем,аннотаций, научных статей, отзывов, видеороликов, презентаций с/на английский
язык
(тематики: промышленность, металлургия, горнодобывающаяотрасль, техника, автомобили, строительство, IT-направление, авиация, сельское
хозяйство);
- перевод сайтов на английский язык;
- устный перевод с/на английский (последовательный, естьнавыки синхронного перевода), отличное произношение, хорошие навыки восприятия
иностранной речи на слух;
- навыки озвучивания обучающих видеороликов на английскомязыке, могу качественно записывать как короткие так и длинные ролики, также
озвучиваю тексты, книги, аудио и др.
- хорошие навыки преподавания и объяснения английскогоязыка, есть своя методика. Преподаю разговорный, деловой и технический
английский индивидуально или в парах. Разрабатываю свои собственные учебные
материалы.