HelenYouSayAll

Английский язык: устные/письменные переводы, озвучивание на английском, уроки английского.

О себе:

- высшее педагогическое образование (магистр, преподаватель английского, немецкого

языков);

- устный и письменный переводчик с/на английский язык;

- основатель и руководитель центра обучения и переводов YouSay All.

Опыт:

9 лет - преподаватель технического английского в техникуме и корпоративный преподаватель английского на предприятиях своего

города;

5 лет - переводчик письменный и устный на металлургическом заводе, сейчас работаю переводчиком в IT компании;

2 года - занимаюсь озвучиванием на английском языке(фриланс);

2 года - занимаюсь созданием авторских обучающих видео-курсов по английскому языку.

Навыки и умения:

- перевод текстов, инструкций, "хэлпов", писем,аннотаций, научных статей, отзывов, видеороликов, презентаций с/на английский

язык

(тематики: промышленность, металлургия, горнодобывающаяотрасль, техника, автомобили, строительство, IT-направление, авиация, сельское

хозяйство);

- перевод сайтов на английский язык;

- устный перевод с/на английский (последовательный, естьнавыки синхронного перевода), отличное произношение, хорошие навыки восприятия

иностранной речи на слух;

- навыки озвучивания обучающих видеороликов на английскомязыке, могу качественно записывать как короткие так и длинные ролики, также

озвучиваю тексты, книги, аудио и др.

- хорошие навыки преподавания и объяснения английскогоязыка, есть своя методика. Преподаю разговорный, деловой и технический

английский индивидуально или в парах. Разрабатываю свои собственные учебные

материалы.