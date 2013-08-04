Дипломы по экономическим и финансовым дисциплинам
Два высших образования:
1.Волго-Вятская Академия Государственной Службы (1996-2001гг.) - г.Н.Новгород, специальность - менеджер.
2. Волго-Вятская Академия Государственной Службы (1996-2001гг.) - г.Н.Новгород, специальность - переводчик.
В настоящее время работаю начальником производства на ЗАО "Хохломская Роспись".
Имею 6-летний опыт написания дипломов (экономические, финансовые дисциплины, политология, иностранный язык, менеджмент), курсовых, рефератов. Решаю задачи по статистике, маркетингу, финансам, бухучету. Имеется большая база собственных оригинальных работ, не цитирующихся в Интернете.
Выполняю работы качественно, быстро.
Имею свободный, неограниченный доступ в Интернет, возможность работы в сети по 8-10 часов в сутки.
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