Helen_2005

Елена Helen_2005

 
45 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Дипломы по экономическим и финансовым дисциплинам

Два высших образования:

1.Волго-Вятская Академия Государственной Службы (1996-2001гг.) - г.Н.Новгород, специальность - менеджер.

2. Волго-Вятская Академия Государственной Службы (1996-2001гг.) - г.Н.Новгород, специальность - переводчик.

В настоящее время работаю начальником производства на ЗАО "Хохломская Роспись".

Имею 6-летний опыт написания дипломов (экономические, финансовые дисциплины, политология, иностранный язык, менеджмент), курсовых, рефератов. Решаю задачи по статистике, маркетингу, финансам, бухучету. Имеется большая база собственных оригинальных работ, не цитирующихся в Интернете.

Выполняю работы качественно, быстро.

Имею свободный, неограниченный доступ в Интернет, возможность работы в сети по 8-10 часов в сутки.

Наполнение сайтов
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Переводы
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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