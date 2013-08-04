Дипломы по экономическим и финансовым дисциплинам

Два высших образования:

1.Волго-Вятская Академия Государственной Службы (1996-2001гг.) - г.Н.Новгород, специальность - менеджер.

2. Волго-Вятская Академия Государственной Службы (1996-2001гг.) - г.Н.Новгород, специальность - переводчик.

В настоящее время работаю начальником производства на ЗАО "Хохломская Роспись".

Имею 6-летний опыт написания дипломов (экономические, финансовые дисциплины, политология, иностранный язык, менеджмент), курсовых, рефератов. Решаю задачи по статистике, маркетингу, финансам, бухучету. Имеется большая база собственных оригинальных работ, не цитирующихся в Интернете.

Выполняю работы качественно, быстро.

Имею свободный, неограниченный доступ в Интернет, возможность работы в сети по 8-10 часов в сутки.