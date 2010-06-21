Досаева Елена Александровна
Дата рождения: 28.08.1981 г.
Интересующая должность: дизайнер-полиграфист (фриланс)
Контактная информация: 8-906-852-71-81,
e-mail: [email protected]
ICQ: 245-673-555
Семейное положение: замужем, детей нет.
Образование:
Высшее - 1998-2003 гг. - Магнитогорский государственный университет (МаГУ), технологический факультет. Специализация: технология и дизайн бытовых и промышленных изделий.
Опыт работы:
2003-2006 гг. – МаГУ, Отделение Рекламы.
2006 г. – ООО «Проф-Принт», дизайнер.
Типография полного цикла. Разработка макетов, допечатная подготовка, верстка.
2006-2007 г. - ООО "Южно-уральская полиграфическая ассоциация", дизайнер-полиграфист.
2007 г. - по настоящее время - работаю дизайнером в издательстве.
Знание программ: Corel Draw, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop.
Дополнительная информация:
Владение персональным компьютером и оргтехникой: свободно на уровне пользователя.
Личные качества: работоспособность, ответственность, коммуникабельность, стрессоустойчивость, настойчивость в достижении поставленных целей.
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