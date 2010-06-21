Досаева Елена Александровна

Дата рождения: 28.08.1981 г.

Интересующая должность: дизайнер-полиграфист (фриланс)

Контактная информация: 8-906-852-71-81,

e-mail: [email protected]

ICQ: 245-673-555

Семейное положение: замужем, детей нет.

Образование:

Высшее - 1998-2003 гг. - Магнитогорский государственный университет (МаГУ), технологический факультет. Специализация: технология и дизайн бытовых и промышленных изделий.

Опыт работы:

2003-2006 гг. – МаГУ, Отделение Рекламы.

2006 г. – ООО «Проф-Принт», дизайнер.

Типография полного цикла. Разработка макетов, допечатная подготовка, верстка.

2006-2007 г. - ООО "Южно-уральская полиграфическая ассоциация", дизайнер-полиграфист.

2007 г. - по настоящее время - работаю дизайнером в издательстве.

Знание программ: Corel Draw, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop.

Дополнительная информация:

Владение персональным компьютером и оргтехникой: свободно на уровне пользователя.

Личные качества: работоспособность, ответственность, коммуникабельность, стрессоустойчивость, настойчивость в достижении поставленных целей.