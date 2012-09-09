Helen_Italia

Елена Helen_Italia

 
51 годРоссия/Кемерово
11 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Sergey11052007
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Обучение работе с программой по монтажу. 3 мин.видео свадьбы в Италии
Приятно работать с хорошим человеком. Спасибо!
Порядочный, ответственный и отзывчивый исполнитель. Рекомендую.
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