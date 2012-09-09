Helen_Italia

Необходимо создать краткое художественное описание основных 2 - 6 достопримечательностей с картинками высокого качества (разрешение 550-640 пикселей по высоте, вес не более 120 Кб) [b][u]для каждого[/u][/b] из городов Италии, представленных на сайте. Только 100% оригинальные тексты. [b][u]Только ...
- Копирайтинг19 заявокЗакрыт5 лет назад
Всем добрый вечер! Срочная работа - необходимы три разных дизайна вкладок, выбрать хочу один наиболее удачный, чтобы везде по сайту только его использовать. Вкладки нужны для страниц 1. https://italia-viaggi.ru/wedding/lombardia/ozero-komo Место вкладок - по ссылке http://prntscr.com/ma5ny1 2. https://italia-viaggi.ru/tourism/services Место вкладок - по ссылке http://prntscr.com/ma5ooqДизайн сайтов11 заявокЗакрыт5 лет назад
Ищу специалиста по настройке и продвижению рекламного видео-объявления в YouTube. Какие основные характеристики объявления - хотелось бы обсудить. Настройка и запуск видео-объявления (короткий ролик). А также нужно проанализировать его эффективность и устранить недостатки. ТЕМА - рождественская свадьба в ...Контекстная реклама5 заявокЗакрыт5 лет назад
Мой ФБ и Инстаграм https://www.facebook.com/Helen.ItaliaViaggi/ https://www.instagram.com/italia_viaggi_wed/ Нужна правильная настройка рекламного объявления в ФБ и Инстаграме - по ограничениям ЦАСоциальные сети (SMM и SMO)16 заявокЗакрыт5 лет назад
Страница https://vk.com/italiaviaggi Необходимы живые и заинтересованные подписчики. Могу выслать подробное описание ЦА - нужных мне клиентовСоциальные сети (SMM и SMO)14 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен ОДИН продающий текст на красивом художественном русском языке 1000 знаков без пробелов [u]для свадебного сайта[/u] (тему назову в личном сообщении) - пока для оценки и проверки качества работы специалиста. Выбираю такого специалиста, который бы мог ...Продающие тексты12 заявокЗакрыт5 лет назад
1. Прошу грамотно установить удаленно мне на компьютер легкую программу и научить ею пользоваться. Пыталась работать в разных. Та, что меня устраивала (бесплатная рус.версия), после переустановки Windows стала недоступна. 2. Мне нужно создать серию из более ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $3
10 дней! Работа в плотном режиме, возможны переговоры онлайн. Требуется перевести на английский язык около 30 текстов свадебной темы, по 1800 знаков БЕЗ пробелов каждый. Цена за один текст 200 руб. Нужен опытный специалист, максимально внимательный к тексту, ...Переводы29 заявокЗакрыт7 лет назад
- $250
Сайт написан на ASP Net - http://www.gentilifur.com/ Нужно 1. Сделать два флажка ( ИТ и РУС ) и добавить возможность написания всех материалов на РУССКОМ яз. 2. Быстрый просмотр каталогов - сделать ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Действующий сайт. Продвижение СЕО 3 мес. - нужен профессиональный анализ с подробными разъяснениями, рекомендации по дальнейшему продвижению для ТОП-10 по основным ключевым фразам. www.italia-viaggi.ruТестирование сайтов3 заявкиЗакрыт11 лет назад