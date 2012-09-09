Helen_Italia

1. Прошу грамотно установить удаленно мне на компьютер легкую программу и научить ею пользоваться. Пыталась работать в разных. Та, что меня устраивала (бесплатная рус.версия), после переустановки Windows стала недоступна. 2. Мне нужно создать серию из более ...