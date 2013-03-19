Создание логотипов, баннеров, коррекция фото. Написание отзывов на сайт.
Услуги:
- Логотип, стиль компании;
- Верстка полиграфической продукции;
- Ретушь фотографий;
- Дизайн упаковки, этикетки;
- Наружная реклама.
- Баннеры на сайт (всех форматов);
- Промо-видео ролики, видео-логотипы и видео-визитка;
Плюсы сотрудничества:
Соблюдение сроков, профессионал. Сотрудничаю с крупными компаниями, рекламными агентствами, частными заказчиками (клиентская поддержка).
8-926-186-54-19
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