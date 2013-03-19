Helen_Pol

Елена Helen_Pol

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Создание логотипов, баннеров, коррекция фото. Написание отзывов на сайт.

Услуги:

- Логотип, стиль компании;

- Верстка полиграфической продукции;

- Ретушь фотографий;

- Дизайн упаковки, этикетки;

- Наружная реклама.

- Баннеры на сайт (всех форматов);

- Промо-видео ролики, видео-логотипы и видео-визитка;

Плюсы сотрудничества:

Соблюдение сроков, профессионал. Сотрудничаю с крупными компаниями, рекламными агентствами, частными заказчиками (клиентская поддержка).

8-926-186-54-19