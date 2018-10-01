Helen_Sokolniki

Влада Helen_Sokolniki

 
28 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Психолог. Рекрутер.

Опыт работы:

Рекрутер (менеджер по подбору персонала) в дистрибьюторской компании.

Период работы: с 10.2018 по 06.2019.

Обязанности:

·       поиски подбор кандидатов на имеющиеся открытые вакансии;

·       проведение телефонных и первичных собеседований;

·       обеспечение коммуникаций между руководителем и потенциальным кандидатом;

·       получение обратной связи при любом исходе собеседования и периоде стажировки;

·       полное оформление кандидата при приёме на работу;

·       ведение сопутствующей документации.

Образование:

Запорожский национальный университет, факультет Социальной педагогики и психологии, кафедра Психологии.

Ученая степень Бакалавр Психологии (с 09.2014 по 09.2018)

Ученая степень Магистр Психологии (с 09.2018 по 01.2020)

 

Профессиональные и другие навыки:

Уверенный пользователь ПК, минимальные навыки работы в программе 1С.

Навыки работы с большим количеством информации.

Навыки взаимодействия с сотрудниками низшего, среднего и высшего звена.

Знание языков:

Русский – свободно

Украинский – свободно

Английский – базовый

Личные качества:

Коммуникабельность, желание осваивать новые навыки, исполнительность, быстрая обучаемость, целеустремленность,

навыки работы с различным контингентом людей.

 