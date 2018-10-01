Helen_Sokolniki

Опыт работы:
Рекрутер (менеджер по подбору персонала) в дистрибьюторской компании.
Период работы: с 10.2018 по 06.2019.
Обязанности:
· поиски подбор кандидатов на имеющиеся открытые вакансии;
· проведение телефонных и первичных собеседований;
· обеспечение коммуникаций между руководителем и потенциальным кандидатом;
· получение обратной связи при любом исходе собеседования и периоде стажировки;
· полное оформление кандидата при приёме на работу;
· ведение сопутствующей документации.
Образование:
Запорожский национальный университет, факультет Социальной педагогики и психологии, кафедра Психологии.
Ученая степень Бакалавр Психологии (с 09.2014 по 09.2018)
Ученая степень Магистр Психологии (с 09.2018 по 01.2020)
Профессиональные и другие навыки:
Уверенный пользователь ПК, минимальные навыки работы в программе 1С.
Навыки работы с большим количеством информации.
Навыки взаимодействия с сотрудниками низшего, среднего и высшего звена.
Знание языков:
Русский – свободно
Украинский – свободно
Английский – базовый
Личные качества:
Коммуникабельность, желание осваивать новые навыки, исполнительность, быстрая обучаемость, целеустремленность,
навыки работы с различным контингентом людей.