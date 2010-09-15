Helen_Tst24

Тст Алена Helen_Tst24

 
37 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад

Цель:

Должность переводчикa.

Образование:

1995г. - 2006г. Специализированная по английскому языку школа №211.

с 2006г. учусь в НАУ (авиационный) (бывш. КИИГА, КМУГА) (неоконченое высшее)

Опыт работы:

Май 2008-август 2008

Место работы: сервисный центр

Должность: секретарь

Сентябрь 2009г - по наст. время

Место работы: дизайн студия «Web jewellers».

Должность: переводчик.

Обязанности:

• редактирование и корректировка текстов;

• перевод сайтов.

Знания:

Русский, английский, немецкий (начальный уровень) и украинский языки

ПК

Сертификаты:

2002 - 2004 – Киевские государственные курсы иностранных языков (английский язык)

2009 - Torquay international school (England)

Личные качества:

Быстрое самообучение.

Пунктуальность.

Ответственность.

Аккуратность.

Общительность

Развитое логическое мышление

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