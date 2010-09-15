Цель:
Должность переводчикa.
Образование:
1995г. - 2006г. Специализированная по английскому языку школа №211.
с 2006г. учусь в НАУ (авиационный) (бывш. КИИГА, КМУГА) (неоконченое высшее)
Опыт работы:
Май 2008-август 2008
Место работы: сервисный центр
Должность: секретарь
Сентябрь 2009г - по наст. время
Место работы: дизайн студия «Web jewellers».
Должность: переводчик.
Обязанности:
• редактирование и корректировка текстов;
• перевод сайтов.
Знания:
Русский, английский, немецкий (начальный уровень) и украинский языки
ПК
Сертификаты:
2002 - 2004 – Киевские государственные курсы иностранных языков (английский язык)
2009 - Torquay international school (England)
Личные качества:
Быстрое самообучение.
Пунктуальность.
Ответственность.
Аккуратность.
Общительность
Развитое логическое мышление