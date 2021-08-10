Продвижение аккаунтов с помощью таргетированной рекламы

Я просчитаю стоимость заявки, а вы примете решение, выгодно ли вам!

Меня зовут Елена. Привлекаю заявки и подписчиков из Instagram/Facebook. Возможен формат оплаты за количество заявок и их стоимость со 2-го месяца сотрудничества. Тестирую от 10-ти рекламных связок в проекте, акцентируясь на прибыльности рекламной кампании. Предоставляю ежедневную отчетность о проделанной работе. Пишите, если заинтересованы в привлечении новых клиентов из интернета. Чем смогу - помогу!