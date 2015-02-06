Дизайн сайтов, Дизайн Landing, Верстка Landing Page,Адаптивный дизайн

Дизайн для меня это и работа и любимое дело.

Делаю недорого дизайн, а также адаптивный дизайн : сайты, мобильные приложения, интерфейсы, логотипы, баннеры и флешбаннеры, слайды, полиграфическая продукция, наружная реклама.

Верстка Landing Page

Принципы моей работы:

- Доступная цена

- Ответственность за качество: взялась, значит делаю как следует!

- Оперативная связь: никаких исчезновений

- Профессиональное общение

- Соблюдение сроков

- Заинтересованность в результате

- Творческая инициатива