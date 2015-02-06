Дизайн сайтов, Дизайн Landing, Верстка Landing Page,Адаптивный дизайн
Дизайн для меня это и работа и любимое дело.
Делаю недорого дизайн, а также адаптивный дизайн : сайты, мобильные приложения, интерфейсы, логотипы, баннеры и флешбаннеры, слайды, полиграфическая продукция, наружная реклама.
Верстка Landing Page
Принципы моей работы:
- Доступная цена
- Ответственность за качество: взялась, значит делаю как следует!
- Оперативная связь: никаких исчезновений
- Профессиональное общение
- Соблюдение сроков
- Заинтересованность в результате
- Творческая инициатива
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Интерфейс Чат236 просмотров
- Дизайн для сайта гостиницы "Гольфстрим"221 просмотр
- Дизайн для Landing page "ВладТрансСервис"244 просмотра
- Landing page Веб.Студии3182 просмотра
- Дизайн для сайта Авторазборка246 просмотров
- Дизайн сайта teamspeakz.ru197 просмотров
- Дизайн для Landing page Видеокурс Мягкая плитка779 просмотров
- Дизайн для Landing page Хостела199 просмотров
- Дизайн для Сайта IT-Компании527 просмотров
- Дизайн сайта Dermalight.ru173 просмотра
- Адаптивный дизайн сайта Dermalight.ru271 просмотр
- Дизайн для сайта "Кондиционирование, вентиляция"281 просмотр