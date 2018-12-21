Бухгалтер, товаровед, менеджер по закупкам/снабжению, специалист по товарудвижению

— обработка и анализ первичной бухгалтерской документации,получение оформление, заверение и счетные действия (письменные соглашения идоговоры, акты оказанных услуг или выполненных работ, промежуточные акты, справки о ценах и стоимости, счета-фактуры, товарные или кассовые чеки)

— ведение книг покупок и продаж;

— оформление авансовых отчетов;

— участие в инвентаризациях;

— ведение кассовых операций;

— оформление операций поступления и выбытия основных средств;

— сверка взаиморасчетов с контрагентами;

— подготовка данных по участку бухгалтерского учета для составления отчетности;

— валютный контроль; оформление паспортов сделок, справок о валютных операциях,

— работа в системе Банк-Клиент, своевременное перечисление всех необходимых платежей;

— работа в системе «1С», Taxcom. [b] [/b]

— ведение управленческого учёта;

— работа с договорами и первичной документацией;

— расчет и контроль себестоимости выпущенной продукции;

— составление управленческой отчетности;

— полное ведение документации по принятию в переработку давальческих материалов (сырья) и выпуску готовой продукции;

— полное ведение учета по выпуску готовой продукции,списание материально производственных запасов;

— полное ведение баз данных (приход, расход);

— распределение товара по магазинам;

— участие в инвентаризации, составление отчетности по остаткам;

— контроль за товарными остатками на складе, формирование заявок на поставку товара;

— ценообразование;

— работа с комитетами;

— участие в открытии новых магазинов (формирование ассортимента и организация выкладки товара в соответствии с принципами мерчандайзинга);

— организация и контроль работы торгового персонала.

— полное ведение баз данных (приход, расход);

— участие в инвентаризации, составление отчетности по остаткам;

— контроль за остатками на складе, формирование заявок на поставку товара;

— отбор, предзаказы новых сезонных коллекций;

— ценообразование;

— ведение первичной документации (приход, расход, товарные накладные, ТТН, счет-фактуры, выставление счетов оптовым покупателям);

— распределение товара по розничным отделам и оптовым покупателям.

— учет поступления и реализации товаров, работа с поставщиками;

— осуществление анализа темпов продаж;

— проведение инвентаризаций;

— организация и контроль подготовки и анализа оперативной и периодичной отчетности по магазинам;

— ценообразование;

— ведение первичной документации (приход, расход, товарные накладные, ТТН, счет-фактуры, выставление счетов оптовым покупателям);

— распределение товара по розничным отделам и оптовым покупателям.

[b]Знаниеиностранные[/b] — английский язык — средний уровень;— немецкий язык — средний уровень.