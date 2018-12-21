— обработка и анализ первичной бухгалтерской документации,получение оформление, заверение и счетные действия (письменные соглашения идоговоры, акты оказанных услуг или выполненных работ, промежуточные акты, справки о ценах и стоимости, счета-фактуры, товарные или кассовые чеки)
— ведение книг покупок и продаж;
— оформление авансовых отчетов;
— участие в инвентаризациях;
— ведение кассовых операций;
— оформление операций поступления и выбытия основных средств;
— сверка взаиморасчетов с контрагентами;
— подготовка данных по участку бухгалтерского учета для составления отчетности;
— валютный контроль; оформление паспортов сделок, справок о валютных операциях,
— работа в системе Банк-Клиент, своевременное перечисление всех необходимых платежей;
— работа в системе «1С», Taxcom. [b] [/b]
— ведение управленческого учёта;
— работа с договорами и первичной документацией;
— расчет и контроль себестоимости выпущенной продукции;
— составление управленческой отчетности;
— полное ведение документации по принятию в переработку давальческих материалов (сырья) и выпуску готовой продукции;
— полное ведение учета по выпуску готовой продукции,списание материально производственных запасов;
— полное ведение баз данных (приход, расход);
— распределение товара по магазинам;
— участие в инвентаризации, составление отчетности по остаткам;
— контроль за товарными остатками на складе, формирование заявок на поставку товара;
— ценообразование;
— работа с комитетами;
— участие в открытии новых магазинов (формирование ассортимента и организация выкладки товара в соответствии с принципами мерчандайзинга);
— организация и контроль работы торгового персонала.
— полное ведение баз данных (приход, расход);
— участие в инвентаризации, составление отчетности по остаткам;
— контроль за остатками на складе, формирование заявок на поставку товара;
— отбор, предзаказы новых сезонных коллекций;
— ценообразование;
— ведение первичной документации (приход, расход, товарные накладные, ТТН, счет-фактуры, выставление счетов оптовым покупателям);
— распределение товара по розничным отделам и оптовым покупателям.
— учет поступления и реализации товаров, работа с поставщиками;
— осуществление анализа темпов продаж;
— проведение инвентаризаций;
— организация и контроль подготовки и анализа оперативной и периодичной отчетности по магазинам;
— ценообразование;
— ведение первичной документации (приход, расход, товарные накладные, ТТН, счет-фактуры, выставление счетов оптовым покупателям);
— распределение товара по розничным отделам и оптовым покупателям.
[b]Знаниеиностранные[/b] — английский язык — средний уровень;— немецкий язык — средний уровень.