Helena75

Елена Helena75

 
48 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Бухгалтер, товаровед, менеджер по закупкам/снабжению, специалист по товарудвижению

— обработка и анализ первичной бухгалтерской документации,получение оформление, заверение и счетные действия (письменные соглашения идоговоры, акты оказанных услуг или выполненных работ, промежуточные акты, справки о ценах и стоимости, счета-фактуры, товарные или кассовые чеки) 

— ведение книг покупок и продаж; 

— оформление авансовых отчетов; 

— участие в инвентаризациях; 

— ведение кассовых операций; 

— оформление операций поступления и выбытия основных средств;

— сверка взаиморасчетов с контрагентами;

— подготовка данных по участку бухгалтерского учета для составления отчетности; 

— валютный контроль; оформление паспортов сделок, справок о валютных операциях,  

—  работа в системе Банк-Клиент, своевременное перечисление всех необходимых платежей; 

—  работа в системе «1С», Taxcom. [b]  [/b]

— ведение управленческого учёта;

— работа с договорами и первичной документацией;

— расчет и контроль себестоимости выпущенной продукции; 

— составление управленческой отчетности;

— полное ведение документации по принятию в переработку давальческих материалов (сырья) и выпуску готовой продукции; 

— полное ведение учета по выпуску готовой продукции,списание материально производственных запасов;                   

  — полное ведение баз данных (приход, расход);  

— распределение товара по магазинам;  

— участие в инвентаризации, составление отчетности по остаткам;

— контроль за товарными остатками на складе, формирование заявок на поставку товара;

— ценообразование;

— работа с комитетами;

— участие в открытии новых магазинов (формирование ассортимента и организация выкладки товара в соответствии с принципами мерчандайзинга);

— организация и контроль  работы торгового персонала.

— полное  ведение баз данных (приход, расход);  

— участие в инвентаризации, составление отчетности по остаткам;

— контроль за остатками на складе, формирование заявок на поставку товара;  

— отбор, предзаказы новых сезонных коллекций;  

— ценообразование;  

— ведение первичной документации (приход, расход, товарные накладные, ТТН, счет-фактуры, выставление счетов оптовым покупателям);  

— распределение товара по розничным отделам и оптовым покупателям.

— учет поступления и реализации товаров, работа с поставщиками;

— осуществление анализа темпов продаж;

— проведение инвентаризаций;  

— организация и контроль подготовки и анализа оперативной и периодичной отчетности  по магазинам;  

— ценообразование;  

— ведение первичной документации (приход, расход, товарные накладные, ТТН, счет-фактуры, выставление счетов оптовым покупателям);  

— распределение товара по розничным отделам и оптовым покупателям.

[b]Знаниеиностранные[/b] —  английский язык — средний уровень;—  немецкий язык — средний уровень.   