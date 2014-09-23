Helena8417

перевод: немецкий, итальянский языки

Добрый день!

Я, действующий переводчик и преподаватель иностранных языков, рада предложить вам свои услуги в области перевода с/на немецкий и итальянский языки.

Образование:

Нижегородский Государственный Лингвистический Университет

Опыт работы:

18 лет переводческой и преподавательской деятельности, перевод личных документов, дипломов, аттестатов, текстов коммерческой и юридической направленности и т.д., есть опыт работы за рубежом.

Личные качества:

профессионализм, тщательность, пунктуальность