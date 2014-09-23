Helena8417

перевод: немецкий, итальянский языки
Добрый день!
Я, действующий переводчик и преподаватель иностранных языков, рада предложить вам свои услуги в области перевода с/на немецкий и итальянский языки.
Образование:
Нижегородский Государственный Лингвистический Университет
Опыт работы:
18 лет переводческой и преподавательской деятельности, перевод личных документов, дипломов, аттестатов, текстов коммерческой и юридической направленности и т.д., есть опыт работы за рубежом.
Личные качества:
профессионализм, тщательность, пунктуальность
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