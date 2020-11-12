HelenaWolf

Елена HelenaWolf

 
26 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Разработаю дизайн вашего сайта

Создам макеты для лендингов, интернет-магазинов, сайтов. 

Это мой основной вид деятельности, поэтому посвящаю проектам все свободное время. 

Всегда с вами на связи для обсуждения дизайна и внесения правок. 

Работаю в Figma, для графики пользуюсь Adobe Photoshop. 

Этапы работы.

1. Обсуждение проекта (вы сообщаете все нюансы, все ваши идеи по проекту) или предоставление (составление) ТЗ

2. Внесение предоплаты 10%

3. Предоставление мной первых результатов (через 1-2 дня), при необходимости внесение правок

4. Продолжение работы

5. Оплата и получение готового проекта

Мои работы: https://dribbble.com/HelenaWolf

Почта: [email protected]