Разработаю дизайн вашего сайта
Создам макеты для лендингов, интернет-магазинов, сайтов.
Это мой основной вид деятельности, поэтому посвящаю проектам все свободное время.
Всегда с вами на связи для обсуждения дизайна и внесения правок.
Работаю в Figma, для графики пользуюсь Adobe Photoshop.
Этапы работы.
1. Обсуждение проекта (вы сообщаете все нюансы, все ваши идеи по проекту) или предоставление (составление) ТЗ
2. Внесение предоплаты 10%
3. Предоставление мной первых результатов (через 1-2 дня), при необходимости внесение правок
4. Продолжение работы
5. Оплата и получение готового проекта
Мои работы: https://dribbble.com/HelenaWolf
Почта: [email protected]
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