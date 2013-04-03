Helenahel

Елена Шевчук Helenahel

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад

Копирайтер, рерайтер;

Отзывы заказчиков

milk-nuts
Алексей 
43 года
14 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Серия статей на тему "Здоровый образ жизни"
Елена написала отличную статью. Грамотно, структурировано, с раскрытой темой и прочими тонкостями. Надеюсь на длительное плодотворное сотрудничество.