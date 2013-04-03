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Елена Шевчук
Helenahel
Helenahel
39 лет
12 лет на
фриланс
-бирже
Была
12 лет назад
1 отзыв
Копирайтер, рерайтер;
Действие аккаунта приостановлено!
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Алексей
milk-nuts
43 года
14 лет в сервисе
Был
год назад
26 отзывов
$10
10 баллов
12 лет назад
Серия статей на тему "Здоровый образ жизни"
Елена написала отличную статью. Грамотно, структурировано, с раскрытой темой и прочими тонкостями. Надеюсь на длительное плодотворное сотрудничество.
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