Письменный перевод с/на японский язык

(Переводы с японского на русский язык, с английского на русский, с английского на японский, с русского на японский).

Начинающий переводчик, готовый осуществлять широкий спектр различных направлений перевода.

Художественный перевод, публицистика, политика и экономика, перевод научных статей, инструкций, технический и юридический перевод, перевод сайтов, учебников и пособий, деловой корреспонденции и писем.

В настоящем году с отличием окончила вуз по специальности "Востоковедение, африканистика" с профилирующим иностранным языком - японским. Крайне заинтересована, в первую очередь, в приобретении опыта, поэтому гарантирую исключительно ответственное отношение и соответствующие умеренные расценки.

Работаю на качество, люблю свою работу и готова потратить все силы на выполнение пожеланий заказчика.

Буду рада возможным предложениям, рассмотрю абсолютно любые заказы! :)