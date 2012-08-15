Heleneee

Елена Лопатина Heleneee

 
36 летРоссия/Нижний Новгород
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Баннер

    Создать баннер Партнерам, размеры 200х50.

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написать статьи о компании

    Нужно написать 2 уникальные статьи для продвижения компании в поисковиках. Срок вторник след. недели! Темы вышлю. Компания занимается поставкой и продажей оборудования, станков и инструмента для механической обработки металла, фрезерных обрабатывающих центров, расходных материалов. Размер статьи 2500 ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • 1-2 уникальные статьи о компании

    Нужно написать 1-2 уникальных статей для продвижения компании в поисковиках. Срок завтра до 12.00!!! Темы вышлю. Компания занимается поставкой и продажей оборудования, станков и инструмента для механической обработки металла, фрезерных обрабатывающих центров, расходных материалов. ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
Roman_Tupolev
Роман 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
0 баллов
11 лет назад
Баннер
Начали работать с Еленой ещё 16 октября. Нужен был статичный баннер. 17 октября баннер был готов и отправлен Елене на утверждение. Спустя 1-2 рабочих дня Елена написала, что баннер утверждён, и что она готова произвести оплату работы. И вот, уже спустя 10 дней с момента утверждения, оплаты так и не поступает. С 23 октября Елена в сети не появляется. Вопрос "чем вызвана задержка выплаты?" был проигнорирован с её стороны. Очень жаль, что проект не достиг своего логического завершения. Можно подождать 1-2 дня, но 10 дней, это чрезмерно, терпение когда-то заканчивается.
Idee_Fixe
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$33
10 баллов
11 лет назад
1-2 уникальные статьи о компании
Работать с Екатериной легко и приятно. Четкое задание, оперативная проверка, достойная оплата. Продолжаем сотрудничество. Спасибо!
KarnauchJulia
Юлия Кныш 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$25
10 баллов
11 лет назад
1-2 уникальные статьи о компании
Спасибо Елене за возможность поработать в интересном, и новом для себя направлении. Сотрудничество было успешным и приятным, как и размер оплаты.
Большое спасибо Юлии за работу! Она угадала наши потребности и написала просто замечательные статьи. Работы были выполнены четко в обозначенные сроки. Рекомендую Юлию всем как профессионала и хорошего человека!
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