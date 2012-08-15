Начали работать с Еленой ещё 16 октября. Нужен был статичный баннер. 17 октября баннер был готов и отправлен Елене на утверждение. Спустя 1-2 рабочих дня Елена написала, что баннер утверждён, и что она готова произвести оплату работы. И вот, уже спустя 10 дней с момента утверждения, оплаты так и не поступает. С 23 октября Елена в сети не появляется. Вопрос "чем вызвана задержка выплаты?" был проигнорирован с её стороны. Очень жаль, что проект не достиг своего логического завершения. Можно подождать 1-2 дня, но 10 дней, это чрезмерно, терпение когда-то заканчивается.