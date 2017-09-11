Helenfreelancer

Английский язык по Skype для любого возраста и уровня. Англ. язык это моя не просто работа, это моя страсть.

Английский язык по Skype для любого возраста и уровня. Можно как с видео так и без, только звук. Англ. язык это моя не просто работа, это моя страсть. Мне нравиться проводить уроки нескучно, живо, интересно. Это заряжает не только ученика, но и учителя. Буду рада помочь))

Мой скайп helen.freelancer 6$/час

Bussiness English, IT-English

Использую современные британские пособия в сочетании с отечественными. Oxford, Cambridge, Longman и другие учебники и ресурсы.Индивидуальный подход. Направленность на развитие коммуникативного навыка, преодоления языкового барьера. Развитие всех видов языковой активности (listening, reading, speaking, writing).

Опыт репетиторства более 3 лет. Звоните, буду рада помочь :)