Дизайнер продающих презентаций, коммерческих предложений "под ключ"
Меня зовут Елена. Я графический дизайнер и эксперт по дизайну презентаций и коммерческих предложений.
Разрабатываю презентации и КП любой сложности "под ключ". Это демонстрирует мое портфолио, где представлены работы с различными клиентами и нишами (его можно посмотреть в моем профиле).
Готова создать презентацию, которая будет не только информативной и эстетичной, но и мотивирующей для вашей аудитории.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Презентация для строительной компании1 просмотр
- Презентация для коучанет просмотров
- Презентация для строительной компаниинет просмотров
Презентации
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$6/час
от $66от 4 дней
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