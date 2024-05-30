Дизайнер продающих презентаций, коммерческих предложений "под ключ"

Меня зовут Елена. Я графический дизайнер и эксперт по дизайну презентаций и коммерческих предложений.

Разрабатываю презентации и КП любой сложности "под ключ". Это демонстрирует мое портфолио, где представлены работы с различными клиентами и нишами (его можно посмотреть в моем профиле).

Готова создать презентацию, которая будет не только информативной и эстетичной, но и мотивирующей для вашей аудитории.