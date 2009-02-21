Копирайтинг и перевод с/на англ качественно и в сжатые сроки

Что для меня текст? Это материализованная мысль, которая должна быть доступна, понятна и интересна читателю. Текст для меня как и для дизайнера становится способом реализации собственного видения мира. Это творчество, благодаря которому я заряжаюсь энергией и отличным настроением. Когда я не пишу, я задыхаюсь. А английский язык и хобби, и профессия.

Я закончила НГЛУ по специальности связи с общественностью и перевод. Получила диплом с отличием. С 2004 года работаю в PR - была и рядовым специалистом, и руководителем. Долгое время занималась PR-проектами для ведущих IT-компаний. Более двух лет писала тексты, пресс-релизы по IT-теме.