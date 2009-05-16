Полиграфия(детская тематика) коллажи,детские альбомы,виньетки и прочее
-занимаюсь полиграфией.(не шаблоны) авторство.
Стаж работы -4 года
Высшее художественное образование
-оформляю детские альбомы от нуля до года! (разработка индивидуального дизайна с пожеланием заказчика)
-виньетки
-коллажи
-приглашения
-этикетки
-календари
-фото книги(без печати) верстка.дизайн,идея.
-Праздничные плакаты (любой размер) из серии "мне 1 годик" и тд.Свадебные,юбилейные.
Свадебные фото-книги(разработка дизайна)
работаю по всей России - оплата (Сбербанк) фото-ваши вид -электронный
пишите ICQ#: 269-116-367 или на е-мейл [email protected]
(примеры и обсуждения в личной переписке)
(полиграфия дизайн,ДЕШЕВО!БЫСТРО.КАЧЕСТВЕННО)
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Портфолио
- Пленерная253 просмотра
- Гуашь270 просмотров
- Рисунок223 просмотра
- Сказка210 просмотров
- Космические одуванчики.планшет236 просмотров
- Без названия174 просмотра
- Акварелью274 просмотра
- Календарь "сезоны!"228 просмотров
- Календарь "сезоны!"247 просмотров
- Коллаж "детский"245 просмотров
- Коллаж "детский"327 просмотров
- Коллаж "детский"274 просмотра