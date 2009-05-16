Полиграфия(детская тематика) коллажи,детские альбомы,виньетки и прочее

-занимаюсь полиграфией.(не шаблоны) авторство.

Стаж работы -4 года

Высшее художественное образование

-оформляю детские альбомы от нуля до года! (разработка индивидуального дизайна с пожеланием заказчика)

-виньетки

-коллажи

-приглашения

-этикетки

-календари

-фото книги(без печати) верстка.дизайн,идея.

-Праздничные плакаты (любой размер) из серии "мне 1 годик" и тд.Свадебные,юбилейные.

Свадебные фото-книги(разработка дизайна)

работаю по всей России - оплата (Сбербанк) фото-ваши вид -электронный

пишите ICQ#: 269-116-367 или на е-мейл [email protected]

(примеры и обсуждения в личной переписке)

(полиграфия дизайн,ДЕШЕВО!БЫСТРО.КАЧЕСТВЕННО)