Привет✌️ Меня зовут Ольга и я веб - дизайнер из Тулы. Мне 22 года, замужем за прекрасным человеком и у нас есть сын. А еще люблю шоколад и боюсь майских жуков.... Немного (очень даже много) подергивает от беспардонных людей.

Работаю по предоплате в 50%🤝 Да - да, все мы иногда ошибаемся и дизайнеры не исключение. Если Вам по какой - либо причине не подойдет мой дизайн ( от слова совсем и вы захотите что - то кардинально другое, например дизайн с 0) , то не волнуйтесь))))

Я верну вам предоплату (в полном объеме) Понимаю, что вы потратили на меня время, а если потратите и деньги, то на мой взгляд, это будет совсем не комильфо.

Бесплатно внесу правки✏️ Не волнуйтесь, если придется что - то поменять, денег я за это не беру. Надо поправить - поправим.

Работаю без выходных落 Пн-вс выполняю свою работу, и именно по этому доступна для связи в любой день недели.

Вы можете связаться со мной на других платформах:

 Вконтакте https://vk.com/yurdi

 Телеграмм https://t.me/Keisatsuu