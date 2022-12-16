образы для театра и кино. графический дизайн. иллюстрации
всем, привет!
Я опытный театральный художник и могу быстро отрисовать эскизы образов ( прически и лицо) для театральной постановки или кинофильма. Историческое время любое. подберу материалы, напишу технологию и последовательность выполнения.
Ещё я рисую иллюстрации для книг.
И ,пока что я начинающий графический дизайнер. Могу разработать логотип, сделать дизайн упаковки, подготовить брендбук.
За плечами опыт художника и архитектора.
С радостью и вдохновением возьмусь за посильные мне заказы.
Портфолио
- Эскизы причёсок и макияжа для спектакля или кино10 просмотров
- Логотип13 просмотров
- Косметика натуральная8 просмотров