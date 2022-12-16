образы для театра и кино. графический дизайн. иллюстрации

всем, привет!

Я опытный театральный художник и могу быстро отрисовать эскизы образов ( прически и лицо) для театральной постановки или кинофильма. Историческое время любое. подберу материалы, напишу технологию и последовательность выполнения.

Ещё я рисую иллюстрации для книг.

И ,пока что я начинающий графический дизайнер. Могу разработать логотип, сделать дизайн упаковки, подготовить брендбук.

За плечами опыт художника и архитектора.

С радостью и вдохновением возьмусь за посильные мне заказы.