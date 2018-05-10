Что бы писать качественный текст, нужно хорошо понимать то,о чем пишешь !И важно- любить твой труд!

Я пишу только то, о чем понимаю и что нравится, иначе качество текста сами понимаете каким может быть)

Какое платье сошьет человек который всю жизнь пел песни или готовил вкусный борщ?

Я не стремлюсь быть похожей на кого-то , у меня свой стиль и своя индивидуальность и я ее не предаю!

В этом и вся прелесть каждого человека, каждого стиля написания, каждый уникален по-своему.