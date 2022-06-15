HelgaMakrushina

UX/UI designer
Привет! Меня зовут Оля и я веб.дизайнер.
Люблю тату, рисовать на холстах и, разумеется, дизайнить.
Нужен сайт-визитка? Лендинг? Интернет-магазин? Может, карточки товаров на WB или Ozon? Пиши!
-Во время первого общения я уже предложу Вам несколько идей по решению задачи.
-Сосредоточусь на эмоциях и ощущениях, которые должен вызвать сайт.
-Создам мудборд из своих видений и представлений.
-Разберём все сильные и слабые стороны сайтов той же ниши.
P.S. Оказывается, я умею делать рнтернет-магазин за 2 ночи!😎
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