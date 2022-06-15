HelgaMakrushina

UX/UI designer

Привет! Меня зовут Оля и я веб.дизайнер.

Люблю тату, рисовать на холстах и, разумеется, дизайнить.

Нужен сайт-визитка? Лендинг? Интернет-магазин? Может, карточки товаров на WB или Ozon? Пиши!

-Во время первого общения я уже предложу Вам несколько идей по решению задачи.

-Сосредоточусь на эмоциях и ощущениях, которые должен вызвать сайт.

-Создам мудборд из своих видений и представлений.

-Разберём все сильные и слабые стороны сайтов той же ниши.

P.S. Оказывается, я умею делать рнтернет-магазин за 2 ночи!😎