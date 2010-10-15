КАЧЕСТВЕННЫЕ ПЕРЕВОДЫ С/НА АНГЛИЙСКИЙ

Добрый день!

Готова предложить Вам свои услуги по переводу текстов с\на английский язык.

Знание языков: Английский.

Направления перевода: Русский > Английский > Русский.

Технические и художественные тексты.

Образование:

2001-2006 Челябинский Государственный Педагогический Университет, факультет иностранных языков, английский – информатика, диплом с отличием.

Опыт языковой работы:

В течение 3 лет во время учебы – практика в языковом лицее + частное репетиторство.

Май 2007 – август 2010: переводчик в строительном холдинге EVKONIVNEST, г.Екатеринбург.

Сентябрь 2010 - настоящее время: менеджер-переводчик в "Златоустовской оружейной компании", г. Златоуст.

Хорошее знание ПК и ПО.