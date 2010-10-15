КАЧЕСТВЕННЫЕ ПЕРЕВОДЫ С/НА АНГЛИЙСКИЙ
Добрый день!
Готова предложить Вам свои услуги по переводу текстов с\на английский язык.
Знание языков: Английский.
Направления перевода: Русский > Английский > Русский.
Технические и художественные тексты.
Образование:
2001-2006 Челябинский Государственный Педагогический Университет, факультет иностранных языков, английский – информатика, диплом с отличием.
Опыт языковой работы:
В течение 3 лет во время учебы – практика в языковом лицее + частное репетиторство.
Май 2007 – август 2010: переводчик в строительном холдинге EVKONIVNEST, г.Екатеринбург.
Сентябрь 2010 - настоящее время: менеджер-переводчик в "Златоустовской оружейной компании", г. Златоуст.
Хорошее знание ПК и ПО.
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