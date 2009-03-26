Национальный аграрный университет. Специальность: ветеринарная медицина
Могу выполнять работы по написанию статей, рефератов, курсовых работ. Индивидуальный подход.
Дисциплины:
Акушерство;
Анатомия;
Биология;
Биохимия;
Ботаника;
Вирусология;
Генетика;
Гистология;
Зоология;
История;
Клиническая биохимия;
Клиническая диагностика;
Кормление;
Культурология;
Лекарственные растения;
Литература;
Микробиология;
Паразитология;
Пат. анатомия;
Пат.физиология;
Фармакология;
Физиология;
Философия;
Химия (органическая, неорганическая)
Хирургия;
Экология.
В любом случае необходимо знать тему работы.
Я всегда открыта новым знаниям!