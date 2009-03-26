Helga_8

Ольга Шевченко Helga_8

 
35 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад
Национальный аграрный университет. Специальность: ветеринарная медицина

Могу выполнять работы по написанию статей, рефератов, курсовых работ. Индивидуальный подход.

Дисциплины:

Акушерство;

Анатомия;

Биология;

Биохимия;

Ботаника;

Вирусология;

Генетика;

Гистология;

Зоология;

История;

Клиническая биохимия;

Клиническая диагностика;

Кормление;

Культурология;

Лекарственные растения;

Литература;

Микробиология;

Паразитология;

Пат. анатомия;

Пат.физиология;

Фармакология;

Физиология;

Философия;

Химия (органическая, неорганическая)

Хирургия;

Экология.

В любом случае необходимо знать тему работы.

Я всегда открыта новым знаниям!

Написание статей