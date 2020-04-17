Helga_Arina

Здравствуйте! Я - Арина:)
Я в начале своего пути к работе фрилансером, но стремлюсь и пополняю багаж знаний в этом деле. Ведь у меня сть большое желание стать помощником администратора
Часовой пояс GMT +8.
Работе могу уделять часов 4 +/- часа ежедневно!
На связи 24/7 - электронная почта, WhatsApp, Facebook, Telegram, Viber.
О себе:
-готова к изучению новой информации;
-могу работать с переводом на английский или французский язык;
-довожу любое дело до конца;
-опыт работы в Mojo, Canva, Inshot
-позитивна и общительна:)
Готова взять на себя:
- оформление шапки профиля, аватара, актуальных сториз;
- работу с комментариями(МФ,МЛ);
- своевременный постинг в ленте и Stories;
- обратную связь в Директе;
- составление базы;
- написание текстов;
- анализ конкурентов
- другие задачи:)
Связаться со мной можно по электронной почте: WhatsApp, Viber, +79501195669