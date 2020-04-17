Helga_Arina

Буду рада быть полезной

Здравствуйте! Я - Арина:)

Я в начале своего пути к работе фрилансером, но стремлюсь и пополняю багаж знаний в этом деле. Ведь у меня сть большое желание стать помощником администратора

Часовой пояс GMT +8.

Работе могу уделять часов 4 +/- часа ежедневно!

На связи 24/7 - электронная почта, WhatsApp, Facebook, Telegram, Viber.

О себе:

-готова к изучению новой информации;

-могу работать с переводом на английский или французский язык;

-довожу любое дело до конца;

-опыт работы в Mojo, Canva, Inshot

-позитивна и общительна:)

Готова взять на себя:

- оформление шапки профиля, аватара, актуальных сториз;

- работу с комментариями(МФ,МЛ);

- своевременный постинг в ленте и Stories;

- обратную связь в Директе;

- составление базы;

- написание текстов;

- анализ конкурентов

- другие задачи:)

Связаться со мной можно по электронной почте: WhatsApp, Viber, +79501195669