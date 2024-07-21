Helga_Proxoda

Графический дизайнер, веб-дизайнер, оформление соц.сетей, ретушь фото и т.п.

Ключевая информация

Знание ПК - профессиональное

Adobe Photoshop (более 8 лет)

Adobe Illustrator(4 года)

Adobe After Effects (начальный уровень)

Легко осваиваю новые программы и функции

Опыт работы:

Дизайнер,Контент-менеджер

август 2016 - настоящее время (4 года 3 мес)

1) Разработка баннеров, листовок, буклетов, флаеров, визиток и других видов работы наружной рекламы

2) Оформление рекламы в соц.сетях и мессенджерах

3) Оформление сайта и ютуб-канала, наполнение сайта актуальной информацией

4) Отрисовка изображений

Администратор сайта, дизайнер

февраль 2013 - настоящее время (7 лет 9 мес)

Интернет-магазин

Торговля розничная

Добавление товара на сайт, описание товара, обработка заказов, общение с клиентами, оформление сайта

Копирайтер-рерайтер

декабрь 2016 - дек 2017 (1 год 1 мес)

Оператор Call-centre

июнь 2009 - дек 2011 (2 года 7 мес)

ПриватБанк

Банки

Образование

ДВНЗ ПДАБА(Днепр)

Год окончания 2023

Компьютерные науки

Днепропетровский государственный политехнический техникум (Днепр)

Год окончания 2006

Модельер-конструктор

Владение языками

Английский - средний

Русский - свободно

Могу проходить собеседование на этом языке

Украинский - выше среднего

Могу проходить собеседование на этом языке

Курсы, тренинги, сертификаты

Художественнаяшкола № 1(Днепр)

Год окончания 2000

Училась 4 года в художественной школе+3 года 10 мес.художественное техническое образование.

Художественная практика по сей день.

Личные качества

Целеустремленная, легко учусь и быстро вникаю в суть работы. Ответственная, своевременно делаю работу, интересуюсь новыми достижениями в сфере своей деятельности и реализовываю их в жизни, саморазвиваюсь, совершенствую свои навыки, изучаю новые возможности и новые программы для работы.

Портфолио:

Интернет-магазин: https://esfir.in.ua/ (сайт под ключ+тех.сопровождение)

Графический и веб-дизайн: инстаграм https://www.instagram.com/_helga_designer_/

_helga_designer_

@_helga_designer_