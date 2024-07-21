Helga_Proxoda

Ключевая информация
Знание ПК - профессиональное
Adobe Photoshop (более 8 лет)
Adobe Illustrator(4 года)
Adobe After Effects (начальный уровень)
Легко осваиваю новые программы и функции
Опыт работы:
Дизайнер,Контент-менеджер
август 2016 - настоящее время (4 года 3 мес)
1) Разработка баннеров, листовок, буклетов, флаеров, визиток и других видов работы наружной рекламы
2) Оформление рекламы в соц.сетях и мессенджерах
3) Оформление сайта и ютуб-канала, наполнение сайта актуальной информацией
4) Отрисовка изображений
Администратор сайта, дизайнер
февраль 2013 - настоящее время (7 лет 9 мес)
Интернет-магазин
Торговля розничная
Добавление товара на сайт, описание товара, обработка заказов, общение с клиентами, оформление сайта
Копирайтер-рерайтер
декабрь 2016 - дек 2017 (1 год 1 мес)
Оператор Call-centre
июнь 2009 - дек 2011 (2 года 7 мес)
ПриватБанк
Банки
Образование
ДВНЗ ПДАБА(Днепр)
Год окончания 2023
Компьютерные науки
Днепропетровский государственный политехнический техникум (Днепр)
Год окончания 2006
Модельер-конструктор
Владение языками
Английский - средний
Русский - свободно
Могу проходить собеседование на этом языке
Украинский - выше среднего
Могу проходить собеседование на этом языке
Курсы, тренинги, сертификаты
Художественнаяшкола № 1(Днепр)
Год окончания 2000
Училась 4 года в художественной школе+3 года 10 мес.художественное техническое образование.
Художественная практика по сей день.
Личные качества
Целеустремленная, легко учусь и быстро вникаю в суть работы. Ответственная, своевременно делаю работу, интересуюсь новыми достижениями в сфере своей деятельности и реализовываю их в жизни, саморазвиваюсь, совершенствую свои навыки, изучаю новые возможности и новые программы для работы.
Портфолио:
Интернет-магазин: https://esfir.in.ua/ (сайт под ключ+тех.сопровождение)
Графический и веб-дизайн: инстаграм https://www.instagram.com/_helga_designer_/
_helga_designer_
@_helga_designer_