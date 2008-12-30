Ольга Доценко Helga_designHelga_design
38 летУкраина/Запорожье
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад
Портфолио
- Упаковка для подарочного набора "Callipso"131 просмотр
- Серия упаковок "Ярмарок квітів"163 просмотра
- Серия упаковок для ювелирных изделий Victoria Gold128 просмотров
- Серия поздравительных открыток145 просмотров
- Catalogue Weyergans115 просмотров
- Catalogue Weyergans111 просмотров
- Catalogue Weyergans107 просмотров
- Catalogue Weyergans115 просмотров
- Catalogue Weyergans117 просмотров
- Catalogue Weyergans134 просмотра
- Catalogue Weyergans114 просмотров
- Catalogue Weyergans125 просмотров