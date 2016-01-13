Helge77

Олег Helge77

 
46 летРоссия/Губкинский
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Фотография, графический дизайн, ретушь, обработка изображений, цвето-коррекция. Adobe Photoshop, CorelDraw
CorelDRAWPhotoshop
Портфолио