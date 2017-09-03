Фотограф / Ретушер
Привет. Я очень давно занимаюсь фотографией, еще со школьной скамьи. У меня большой опыт съемки на натуре а так же в фотостудии. Занимаюсь как съемкой людей так и предметной.
Владению различными техниками ретуши и обработки фотографий (Метод частотного разложения, Dodge and Burn, Beuty, Hi-end обработка); Цветокоррекция, светокоррекция, художественная обработка.
Портфолио
- Предметная ретушь130 просмотров
- Предметная ретушь110 просмотров
- Предметная ретушь113 просмотров
- Творческая обработка женского портрета136 просмотров
- Ретушь женского портрета148 просмотров
- Ретушь женского портрета120 просмотров