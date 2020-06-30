Heliosis

Алеся Перегонцева Heliosis

 
35 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Обработка фотографий любой сложности

Занимаюсь обработкой картинок и фотографий в Photoshop. 

Ретуширование старых фото, удаление/правка элементов на фото, улучшение качества, составление коллажей.

Примеры некоторых работ в портфолио.

Опыт работы более 10 лет.

Photoshop
Портфолио