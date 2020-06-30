Обработка фотографий любой сложности
Занимаюсь обработкой картинок и фотографий в Photoshop.
Ретуширование старых фото, удаление/правка элементов на фото, улучшение качества, составление коллажей.
Примеры некоторых работ в портфолио.
Опыт работы более 10 лет.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Мой Сертификат167 просмотров
- Без названия137 просмотров
- Без названия125 просмотров
- Добавление эффектов, стилизация фотографий146 просмотров
- Ретуширование старых фото183 просмотра
- Ретуширование144 просмотра
- Ретушь159 просмотров