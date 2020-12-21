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Студент Хакасского Технического Института - филиала СФУ. Люблю делать арт обработки фотографий. Справлюсь с другими задачами обработки (убрать или заменить фон, выполнить обтравку, ретушь и т.п.)
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Портфолио
- Арт-обработка в стиле "киберпанк"94 просмотра
- Японский референс95 просмотров
- Обработка в стиле Палпатина из Звездных Воин94 просмотра
- Городская афиша для мероприятия в институте105 просмотров
- Постер в стиле Slipknot97 просмотров
- Вписывание объекта в другое изображение82 просмотра
- Арт обработки в стиле "Киберпанк", 3-я подборка113 просмотров
- Арт обработки в стиле "Киберпанк", 2-ая подборка150 просмотров
- Арт обработки в стиле "Киберпанк"112 просмотров
- Арт обработка в стиле "Терминатора"98 просмотров