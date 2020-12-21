Helious

Максим Helious

 
24 годаРоссия/Абакан
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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Студент Хакасского Технического Института - филиала СФУ. Люблю делать арт обработки фотографий. Справлюсь с другими задачами обработки (убрать или заменить фон, выполнить обтравку, ретушь и т.п.) 

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