Доброго времени суток. Резюме моё будет кратко, со временем будет пополняться. Обладаю такими качествами как: отзывчивость, внимательность, пунктуальность, стрессоустойчивость, легко обучаема, адекватно реагирую на критику

Выполню простую работу быстро и на 5+

- набор тестов (с фото, от руки, скан, книга)

- быстрая регистрация на различных сайтах

-добавление постов по нужной для Вас тематике : группа/страница/сайт

- хорошо знакома тема спорта и фитнеса(похудение). Написание текстов/тренировок/диет( образование среднее специальное тренер/учитель физкультуры, неоконченное высшее реклама и связи с общественностью )

- напишу тексты о посещении различных стран/городов (о стране/куда сходить/как добраться). Была в таких странах как: Тайланд (Банкок/ Паттайя / Пхукет / остров Панган), Сингапур, Камбоджа, Лаос, Турция, Узбекистан. В ближайшее время посещение Бали, Малайзия, Гонконг, Макао

- посчитаю, рассчитаю,отчитаюсь

С удовольствием обучусь чему-нибудь еще)

Приветствуется оплата Qiwi / visa карта сбербанк