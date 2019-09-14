HelloHelloHello

Инженер Linux

Администрирование серверов на базе Linux (RHEL, OEL, CentOS).

Администрирование веб серверов (Nginx, Apache).

Решение проблем, возникающих в процессе эксплуатации, профилирование нагрузки и поиск узких мест.

Установка и настройка сервисов и служб.

Участие в проектах и решений различных задач.

Знание веб стека (apache, nginx, php-fpm, mysql, postgress).

Работа с системами управления конфигурациями (ansible).

Отзывчивый UI предназначенный для работы с большими данными.

Умею превращать сложные и неудобные интерфейсы в простые и удобные для использования.

Поддержка и рефакторинг существующего кода.

Верстка и поддержка страниц сайта

Знание JavaScript, Python, CSS, HTML, JQuery, JSON

Верстка landing pages

Верстка регулярных email-рассылок

Кросс-браузерная адаптивная вёрстка веб компонентов