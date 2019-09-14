HelloHelloHello

Сергей Власов HelloHelloHelloHelloHelloHello
Администрирование серверов на базе Linux (RHEL, OEL, CentOS).
Администрирование веб серверов (Nginx, Apache).
Решение проблем, возникающих в процессе эксплуатации, профилирование нагрузки и поиск узких мест.
Установка и настройка сервисов и служб.
Участие в проектах и решений различных задач.
Знание веб стека (apache, nginx, php-fpm, mysql, postgress).
Работа с системами управления конфигурациями (ansible).
Отзывчивый UI предназначенный для работы с большими данными.
Умею превращать сложные и неудобные интерфейсы в простые и удобные для использования.
Поддержка и рефакторинг существующего кода.
Верстка и поддержка страниц сайта
Знание JavaScript, Python, CSS, HTML, JQuery, JSON
Верстка landing pages
Верстка регулярных email-рассылок
Кросс-браузерная адаптивная вёрстка веб компонентов