Голос вашей рекламы

Меня зовут Дина, я актриса озвучки и дубляжа

Помогу Вашей рекламе обрести "голос", который останется в голове у Вашего покупателя.

Озвучиваю: аудиорекламу, видеорекламу, аудиокниги, автоответчики, ростовые куклы для детских праздников

Не озвучиваю: секреты ваших друзей

Работая со мной Вы получаете:

-своевременное и точное выполнение всех требований

-профессиональный и качественный звук

-2 бесплатные правки (при условии ошибок с моей стороны или неподходящей подачи или интонации)

-комфортное и дружелюбное общение

ВАЖНО!

После утверждения технического задания все правки оплачиваются отдельно