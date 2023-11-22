Голос вашей рекламы
Меня зовут Дина, я актриса озвучки и дубляжа
Помогу Вашей рекламе обрести "голос", который останется в голове у Вашего покупателя.
Озвучиваю: аудиорекламу, видеорекламу, аудиокниги, автоответчики, ростовые куклы для детских праздников
Не озвучиваю: секреты ваших друзей
Работая со мной Вы получаете:
-своевременное и точное выполнение всех требований
-профессиональный и качественный звук
-2 бесплатные правки (при условии ошибок с моей стороны или неподходящей подачи или интонации)
-комфортное и дружелюбное общение
ВАЖНО!
После утверждения технического задания все правки оплачиваются отдельно
Я против войны в Украине!
Озвучивание
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$20/час
от $15от 1 дня
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